Draghi: "Confermo la volontà del governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese" (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo un 'primo round' dal quale la 'Triplice' ne era uscita palesando insoddisfazione, giudicando quell'incontro poco costruttivo, diversamente, al termine del nuovo incontro , le cose sembrano essere andate decisamente meglio. Stamane infatti, a Palazzo Chigi si sono riuniti intorno ad un tavolo il premier Draghi ed i 'suoi' ministri (Franco, Giorgetti, Patuanelli, Orlando, Brunetta, ed il sottosegretario Roberto Garofoli), nuovamente di fronte ai segretari di Cgil, Cisl e Uil. governo-sindacati, A giudicare il buon esito di questo nuovo incontro, oltre a quanto affermato dai sindacalisti uscendo da Palazzo Chigi, soprattutto quanto affermato dal presidente del Consiglio: "Confermo la volontà del governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese".

