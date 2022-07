Decaro non si candida al parlamento Resta sindaco di Bari (Di mercoledì 27 luglio 2022) Scrive Antonio Decaro, sindaco di Bari: “Dovresti andare a dare una mano a Roma”. In questi giorni in tanti me lo hanno detto. Cittadini, amici, il partito. Lo ammetto, ci ho pensato. Perché credo che chi fa politica debba impegnarsi in prima persona. Sempre. Ma Bari è la mia città. La città dove sono nato. La città che ho promesso di amministrare. La città che otto anni fa mi ha messo una fascia tricolore sulle spalle. E non posso tradirla. Perché con questa città ho un patto da onorare. E perché qui a Bari, come in nessun altro posto nel mondo, io sono felice. L'articolo Decaro non si candida al parlamento <small class="subtitle">Resta sindaco di Bari</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 27 luglio 2022) Scrive Antoniodi: “Dovresti andare a dare una mano a Roma”. In questi giorni in tanti me lo hanno detto. Cittadini, amici, il partito. Lo ammetto, ci ho pensato. Perché credo che chi fa politica debba impegnarsi in prima persona. Sempre. Maè la mia città. La città dove sono nato. La città che ho promesso di amministrare. La città che otto anni fa mi ha messo una fascia tricolore sulle spalle. E non posso tradirla. Perché con questa città ho un patto da onorare. E perché qui a, come in nessun altro posto nel mondo, io sono felice. L'articolonon sial di proviene da Noi Notizie..

