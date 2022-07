De Benedetti: «Anche l’America teme la vittoria della destra. da Letta a Gelmini serve un fronte comune» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Intervista a Carlo De Benedetti: «Il modello di Giorgia Meloni è Orbán: con lei alla guida diventeremmo come l’Ungheria. Il Pd? Partito borghese, senza rapporti con le classi popolari. I 5 Stelle? Bisogna imbardare Anche loro. E Draghi è il meglio che abbiamo» Leggi su corriere (Di mercoledì 27 luglio 2022) Intervista a Carlo De: «Il modello di Giorgia Meloni è Orbán: con lei alla guida diventeremmo come l’Ungheria. Il Pd? Partito borghese, senza rapporti con le classi popolari. I 5 Stelle? Bisogna imbardareloro. E Draghi è il meglio che abbiamo»

AlbusLynx : @Frances20665381 @GiorgiaMeloni Beh, chiedono ogni giorno il parere anche a Briatore (residente a Montecarlo) però.… - LeoMangiavacchi : Vorrei dire all’ing. De Benedetti che di fronte alle preoccupazioni dell’amministrazione americana che “considera o… - ItaloBalbo11 : Basterà anche per De Benedetti ? - rosa_quinto : RT @kapav65: L'intervista a De Benedetti di oggi spiega bene perché il centro sinistra non ha mai fatto una legge sul conflitto di interess… - ChateauDeath : RT @kapav65: L'intervista a De Benedetti di oggi spiega bene perché il centro sinistra non ha mai fatto una legge sul conflitto di interess… -