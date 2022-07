Covid | il rigorismo di Speranza non si dimette Dov’è la quarantena light?

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 27 luglio 2022) In collegamento dagli Stati Uniti, Matteo Bassetti ha sparato bordate ad alzo zero contro la gestione della pandemia dell’esecutivo dimissionario, considerandola fallimentare. Rispondendo ad un giornalista di Tgcom24, che gli chiedeva un parere sulla cosiddettaper gli asintomatici, l’infettivologo genovese non ha usato mezze misure, sostenendo che su questo piano siamo in ritardo di almeno un paio di mesi, anche in considerazione del fatto che in gran parte dei Paesi occidentali la stessa, insieme a tante altre demenziali misure, è stata eliminata da tempo. L’affondo di Bassetti In particolare, ha aggiunto Bassetti, “convivere con il virus non significa affatto continuare a parlare ossessivamente di tamponi, quarantene, bollettini e mascherine.” In tal senso, ha sottolineato il medico, “in Occidente siamo ...