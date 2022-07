fisco24_info : Borsa: Europa chiude in cauto rialzo aspettando Fed: Londra +0,66%, Parigi +0,8%, Francoforte + 0,5%, Milano +1,15% - FrancescoTagli : RT @LeonardoPanetta: In Europa, si parla troppo del metodo delle decisioni invece che del merito. E così, ieri, mentre a Bruxelles si feste… - PatriziaFrezza3 : RT @LeonardoPanetta: In Europa, si parla troppo del metodo delle decisioni invece che del merito. E così, ieri, mentre a Bruxelles si feste… -

Milano Finanza

Chiusura in rialzo per Piazza Affari sostenuta dalle trimestrali, in una giornata piu' cauta per le altre Borse europee. In attesa dell'esito del Fomc, il comitato di politica monetaria della Federal ...Milano svetta con un rialzo di oltre l'1% (FtseMib +1,15%) ma gli altri listini restano cauti in attesa delle decisioni della Fed. Londra ha chiuso in progresso dello 0,66%, Parigi dello 0,84%, ... Borsa, Europa attesa in frazionale rialzo nonostante i conti deludenti di Alphabet e Microsoft - MilanoFinanza.it (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - Il cda di Moncler ha approvato il bilancio per il primo semestre che ha registrato un utile netto di 211,3 milioni, in forte crescita rispetto ai 58,7 ...I conti migliori delle attese del primo semestre di Unicredit fanno volare il titolo che trascina all'insù il Ftse Mib - Spread a quota 249 - Wall Street in forte rialzo in attesa delle mosse della Fe ...