fisco24_info : Borsa: Europa apre positiva, attesa per decisioni Fed: Francoforte (+0,47%), Londra (+0,48%), Parigi (+0,08%) - e_borsa : L'aumento dell'abbonamento mensile ed annuale di #Amazon ha raggiunto anche l'Europa. Viste le reazioni degli utent… - MaurizioTorchi2 : RT @LeonardoPanetta: In Europa, si parla troppo del metodo delle decisioni invece che del merito. E così, ieri, mentre a Bruxelles si feste… - GVNVNCR : RT @LeonardoPanetta: In Europa, si parla troppo del metodo delle decisioni invece che del merito. E così, ieri, mentre a Bruxelles si feste… - duro_lavoro : RT @LeonardoPanetta: In Europa, si parla troppo del metodo delle decisioni invece che del merito. E così, ieri, mentre a Bruxelles si feste… -

Le Borse europee avviano la seduta in terreno positivo mentre entra nel vivo la stagione delle trimestrali. L'attenzione si concentra sulla riunione della Fed che in serata renderà note le decisioni ...Occhi ancora puntati sul prezzo del gas con il nuovo taglio della forniture dalla Russia. Stamattina il prezzo di riferimento per le importazioni in, fissato alladi Amsterdam, è aumentato di un altro 10% toccando i 220 euro al megawattora. I mercati europei, però, aprono in rimbalzo dopo la giornata negativa di ieri, e in attesa ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - L'Europa parte positiva nel giorno della Federal Reserve, in attesa di capire quanto l'istituto guidato da Jerome Powell sara' aggressivo sui tassi (l ...Apertura piatta per la borsa svizzera nella seduta di metà settimana: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 11'120,88 punti, in flessione dello 0,08% rispetto a ieri.