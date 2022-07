Ucraina ultime notizie. Russia: ci ritiriamo dal progetto ISS. Nasa: non vogliamo interrompere collaborazione (Di martedì 26 luglio 2022) Il capo dell’amministrazione militare regionale del porto sul Mar Nero ha denunciato che questa mattina poco dopo le 6 «il nemico ha lanciato un attacco missilistico su Odessa». I russi avevano già colpito la città sabato scorso. Fonti locali scrivono di bombardamenti anche su Kharkiv e Mykolaiv. Zelensky ha nominato il ministro della Difesa Budanov capo del comitato intelligence. Gli Usa donano all’Ucraina 500mila vaccini anti-Covid Leggi su ilsole24ore (Di martedì 26 luglio 2022) Il capo dell’amministrazione militare regionale del porto sul Mar Nero ha denunciato che questa mattina poco dopo le 6 «il nemico ha lanciato un attacco missilistico su Odessa». I russi avevano già colpito la città sabato scorso. Fonti locali scrivono di bombardamenti anche su Kharkiv e Mykolaiv. Zelensky ha nominato il ministro della Difesa Budanov capo del comitato intelligence. Gli Usa donano all’500mila vaccini anti-Covid

sole24ore : ??La #Russia si ritirerà dal progetto della #StazioneSpazialeInternazionale dopo il 2024, quando inizierà la realizz… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, oggi prima spedizione di grano da un porto ucraino. DIRETTA - rosati22 : Ucraina ultime notizie. Russia: ci ritiriamo dal progetto ISS. Nasa: non vogliamo interrompere collaborazione - Usa… - antonie85321896 : RT @sole24ore: ??La #Russia si ritirerà dal progetto della #StazioneSpazialeInternazionale dopo il 2024, quando inizierà la realizzazione di… - PianetaMilan : Ex @acmilan, #Shevchenko incontra i bambini fuggiti dalla #guerra in #Ucraina #ACMilan #Milan #SempreMilan -