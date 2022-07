Traffico Roma del 26-07-2022 ore 18:00 (Di martedì 26 luglio 2022) Luceverde Roma vetro Mattia questo aggiornamento da Simone a Cerchiara Buon pomeriggio zona est di Roma con Traffico intenso sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti per incidente nel tratto di carreggiata esterna a Tor Bella Monaca a 24 mentre l’interno lentamente per Traffico tra Nomentana e a 24 raccordo anulare Inoltre con Traffico momento nei tratti nord e sud dell’anello il momento Traffico sulla tangenziale da Corso Francia verso la Salaria a San Giovanni lavori in via dei laterani rallentamenti rallentato il Traffico in uscita da Roma sulla via del mare e sulla Colombo a sud di Roma vicino alla via ancora chiusa via di Porta medaglia ieri pomeriggio un incendio Ma la strada non è agibile completamente dettagli di queste ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 luglio 2022) Luceverdevetro Mattia questo aggiornamento da Simone a Cerchiara Buon pomeriggio zona est diconintenso sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti per incidente nel tratto di carreggiata esterna a Tor Bella Monaca a 24 mentre l’interno lentamente pertra Nomentana e a 24 raccordo anulare Inoltre conmomento nei tratti nord e sud dell’anello il momentosulla tangenziale da Corso Francia verso la Salaria a San Giovanni lavori in via dei laterani rallentamenti rallentato ilin uscita dasulla via del mare e sulla Colombo a sud divicino alla via ancora chiusa via di Porta medaglia ieri pomeriggio un incendio Ma la strada non è agibile completamente dettagli di queste ...

77OnFilm : Tre minuti per me, poi mi immergo, lo giuro, nel traffico di Roma. - TuttoSuRoma : RT @GRAB_Roma: L’area intorno al #Colosseo di El Jem (Tunisia) è stata completamente pedonalizzata. L’area intorno al #Colosseo di Roma (I… - VAIstradeanas : 17:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - carlabrandolini : RT @GRAB_Roma: L’area intorno al #Colosseo di El Jem (Tunisia) è stata completamente pedonalizzata. L’area intorno al #Colosseo di Roma (I… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Firenze Sud e Incisa-Reggello #viabiliTOS #viabiliFI -