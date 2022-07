Tommaso Zorzi, tremendo lutto per il compagno: purtroppo se n’è andato per sempre (Di martedì 26 luglio 2022) Tragica notizia per il compagno di Tommaso Zorzi, il quale ha pianto la scomparsa di una persona a lui davvero molto cara Dopo lo sfogo dell’influencer milanese, le voci circa una sua presunta crisi con il compagno sembrano essersi finalmente placate. Tra i due infatti regna l’amore e la serenità, con entrambi i membri della coppia intenzionati a portare avanti una bella relazione sentimentale che prosegue ormai da circa un anno. Tommaso Zorzi (Websource)Nel 2021 sia Zorzi che Stanzani si trovavano sulla cresta dell’onda. Il primo era reduce dal successo strabiliante al Grande Fratello Vip, reality show che ha vinto con merito al termine di un lunghissimo percorso. Il secondo invece aveva da poco lasciato la scuola di “Amici di Maria De Filippi”, ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 26 luglio 2022) Tragica notizia per ildi, il quale ha pianto la scomparsa di una persona a lui davvero molto cara Dopo lo sfogo dell’influencer milanese, le voci circa una sua presunta crisi con ilsembrano essersi finalmente placate. Tra i due infatti regna l’amore e la serenità, con entrambi i membri della coppia intenzionati a portare avanti una bella relazione sentimentale che prosegue ormai da circa un anno.(Websource)Nel 2021 siache Stanzani si trovavano sulla cresta dell’onda. Il primo era reduce dal successo strabiliante al Grande Fratello Vip, reality show che ha vinto con merito al termine di un lunghissimo percorso. Il secondo invece aveva da poco lasciato la scuola di “Amici di Maria De Filippi”, ...

