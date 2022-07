“The Whale” di Darren Aronofsky in anteprima a Venezia 2022 (Di martedì 26 luglio 2022) I Wonder Pictures è orgogliosa di annunciare l’acquisizione per la distribuzione italiana di The Whale, il nuovo film di Darren Aronofsky, che sarà presentato in Concorso alla 79° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Prodotto da A24 e dallo stesso Aronofsky con la sua Protozoa Pictures, The Whale segna il ritorno dietro la macchina da presa del regista di film cult come ? – Il teorema del delirio, Requiem for a Dream e Il cigno nero. The Whale, trama e dettagli del film Il regista Darren AronofskyScritto da Samuel D. Hunter, The Whale è la storia di Charlie, un professore d’inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, che si è allontanata da lui, per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 luglio 2022) I Wonder Pictures è orgogliosa di annunciare l’acquisizione per la distribuzione italiana di The, il nuovo film di, che sarà presentato in Concorso alla 79° Mostra Internazionale del Cinema di. Prodotto da A24 e dallo stessocon la sua Protozoa Pictures, Thesegna il ritorno dietro la macchina da presa del regista di film cult come ? – Il teorema del delirio, Requiem for a Dream e Il cigno nero. The, trama e dettagli del film Il registaScritto da Samuel D. Hunter, Theè la storia di Charlie, un professore d’inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, che si è allontanata da lui, per ...

Venezia 79: annunciato il programma dell'edizione 2022 Tra i film in concorso spiccano gli attesi The Whale di Aronofsky, Blonde di Andrew Dominik, Bardo di Alejandro González Iñárritu e Bones and All di Luca Guadagnino. Fuori concorso, invece, curiosità ... Venezia 79, la regola del cinque E cinque sono le produzioni statunitensi: l'apertura White Noise di Noah Baumbach, The Whale di Darren Aronofsky (Leone d'Oro nel 2008 con The Wrestler e già presidente di giuria nel 2011), Blonde di ...