Tabellone Atp Kitzbuhel 2022: Berrettini forfait, al via Sonego (Di martedì 26 luglio 2022) Il Tabellone principale del torneo Atp di Kitzbuhel 2022, in programma dal 25 al 30 luglio. L’azzurro Matteo Berrettini torna in campo sulla terra rossa austriaca come testa di serie numero due, alle spalle del norvegese Casper Ruud. L’Italia potrà contare anche su Lorenzo Sonego, ma saranno presenti anche specialisti del rosso come lo spagnolo Bautista Agut e il cileno Garin. Di seguito il Tabellone completo. AGGIORNAMENTO: Sia Ruud che Berrettini si sono cancellati dopo la finale di Gstaad, Tabellone così rivoluzionato IL Tabellone COMPLETO PRIMO TURNO (5) Ramos-Vinolas bye Varillas b. Taberner 6-4 6-3 Coria b. Garin 6-4 7-5 (WC) Jarry vs Martinez (7) (3) Bautista Agut bye (WC) Rodionov b. (Q) Casanova 6-4 6-2 Lehecka b. Monteiro ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Ilprincipale del torneo Atp di, in programma dal 25 al 30 luglio. L’azzurro Matteotorna in campo sulla terra rossa austriaca come testa di serie numero due, alle spalle del norvegese Casper Ruud. L’Italia potrà contare anche su Lorenzo, ma saranno presenti anche specialisti del rosso come lo spagnolo Bautista Agut e il cileno Garin. Di seguito ilcompleto. AGGIORNAMENTO: Sia Ruud chesi sono cancellati dopo la finale di Gstaad,così rivoluzionato ILCOMPLETO PRIMO TURNO (5) Ramos-Vinolas bye Varillas b. Taberner 6-4 6-3 Coria b. Garin 6-4 7-5 (WC) Jarry vs Martinez (7) (3) Bautista Agut bye (WC) Rodionov b. (Q) Casanova 6-4 6-2 Lehecka b. Monteiro ...

