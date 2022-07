"Se Draghi non ci sta lo faccio io". Calenda candidato premier a Palazzo Chigi (Di martedì 26 luglio 2022) «Oggi servirebbe un governo Draghi bis con una forte componente riformista. Ma un Paese non si può fermare solo a una persona per cui se Draghi domani dicesse "non sono disponibile", allora mi candiderei io». Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Skytg24. Poi, con un tweet, illustra la sua strategia per la formazione dei collegi uninominali. «Non faremo coalizioni politiche con programmi e leadership comuni con tutto il centrosinistra - ha scritto Calenda sul social - Cosa che la legge elettorale non prevede. Stiamo valutando l'opzione di andare indipendenti dai poli e quella di fare accordo per salvare uninominali mantenendo la nostra leadership e il nostra programma». Leggi su iltempo (Di martedì 26 luglio 2022) «Oggi servirebbe un governobis con una forte componente riformista. Ma un Paese non si può fermare solo a una persona per cui sedomani dicesse "non sono disponibile", allora mi candiderei io». Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, a Skytg24. Poi, con un tweet, illustra la sua strategia per la formazione dei collegi uninominali. «Non faremo coalizioni politiche con programmi e leadership comuni con tutto il centrosinistra - ha scrittosul social - Cosa che la legge elettorale non prevede. Stiamo valutando l'opzione di andare indipendenti dai poli e quella di fare accordo per salvare uninominali mantenendo la nostra leadership e il nostra programma».

fattoquotidiano : Sondaggio di Termometro Politico: il 56,9% non gradiva il governo Draghi e il 70% non voterebbe una lista draghiana… - GiovaQuez : 'Draghi non ha fatto il salario minimo e questo governo è in carica da 18 mesi'. Con il Conte I e Conte II, il M5S… - chedisagio : Il PD non vuole più un'alleanza con Conte perché ha tolto la fiducia al governo Draghi. Il PD vuole un'alleanza con… - SalvoLaroc90 : RT @todorov_denis: Non voterò nessun partito che ha fatto parte del governo Draghi. #IoNonDimentico - cinico_realista : Quando andate dal Benzinaio e leggete 1.80, a confronto si 2.10 della settimana scorsa, non urlate Draghi Merda però. -