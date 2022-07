Pronto l’incentivo statale fino a 600 euro | Ecco i termini entro i quali presentare la domanda

Leggi su topicnews

(Di martedì 26 luglio 2022) Tra i vari aiuti dello stato che stanno arrivando in questo periodo, ne è in arrivo un altro e prevede circa 600Incentivo di 600(fonte web) Stiamo vivendo un periodo storico per niente entusiasmante. La crisi economica si fa sempre più sentire, iniziata già col post-pandemia. L’inflazione è arrivata ai livelli massimi e sempre più persone non riescono ad arrivare a fine mese, per via dei rincari. Questi hanno toccato soprattutto le bollette che ogni mese sono sempre più salate, ma anche il carburante. Lo stato ha così deciso di scendere in campo per stanziare incentivi e indennizzi a favore dei più bisognosi, con lo scopo anche di aumentare il potere di acquisto. Tra i vari aiuti e bonus, c’è stato quello dei 200arrivati direttamente in busta paga ai lavoratori, ma anche ai pensionati. In arrivo c’è anche il ...