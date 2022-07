Prezzi guerra: il gas corre con i tagli dalla Russia (Di martedì 26 luglio 2022) Gas e petrolio riprendono a correre con un nuovo braccio di ferro tra Europa e Russia sulle forniture. Il gas ha registrato una impennata fino a 197 euro al megawattora (+11%) ad Amsterdam, per poi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) Gas e petrolio riprendono are con un nuovo braccio di ferro tra Europa esulle forniture. Il gas ha registrato una impennata fino a 197 euro al megawattora (+11%) ad Amsterdam, per poi ...

Prezzi guerra: il gas corre con i tagli dalla Russia Gas e petrolio riprendono a correre con un nuovo braccio di ferro tra Europa e Russia sulle forniture. Il gas ha registrato una impennata fino a 197 euro al megawattora (+11%) ad Amsterdam, per poi ... Il nuovo ruolo geopolitico della Germania secondo Olaf Scholz ...nello scontro per la potenza con la Russia stanno facendo aumentare drammaticamente i prezzi dell'...escalation dello scontro con la Russia a una de - escalation e a una soluzione negoziata della guerra ...