Per sei italiani su dieci Conte e Salvini sono i colpevoli della crisi di governo (Di martedì 26 luglio 2022) Per gli elettori seguono Grillo e Berlusconi. Fratelli d’Italia primo partito col 23,5%, tallonato dal Pd che cresce di un punto percentuale Leggi su lastampa (Di martedì 26 luglio 2022) Per gli elettori seguono Grillo e Berlusconi. Fratelli d’Italia primo partito col 23,5%, tallonato dal Pd che cresce di un punto percentuale

GiovanniToti : Caro Renato, ti ho visto da Lucia Annunziata. Chapeau! Per me sei un gigante. Quando siamo d’accordo ma anche e sop… - annatrieste : 1)Uè @dries_mertens14, eccoci. È arrivato il momento dei saluti. Però. Non ti voglio salutare parlando di 'Ciro', d… - Giorgiolaporta : @sbonaccini Lei continua a confondere i non vaccinati con i #NoVax. Se hai fatto 45 vaccini e non fai quello per il… - F4IRYJlSOO : @millwspine ma sei misogina per caso? queste parole nn vanno bene - 1DBelgiqueNews : RT @LiveNationIT: POV: sei @Harry_Styles e per il tuo pubblico italiano sei disposto a imparare anche l’italiano ?? -