Pallanuoto | Setterosa | le diciannove convocate per la Sardinia Cup 2022

(Di martedì 26 luglio 2022) Ilsta proseguendo la propria preparazione in vista degli Europeidifemminile a Spalato (Croazia). La formazione guidata da Carlo Silipo sarà in collegiale al Centro Federale di Ostia dal 28 al 2 agosto. Successivamente il trasferimento a Sassari per laCup, in programma dal 3 al 10 agosto. In totale sonole atlete: Lucrezia Cergol (Trieste), Anna Repetto (NC Milano), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/CSS Verona), Caterina Banchelli e Sara Cordovani (RN Florentia), Chiara Tabani, Silvia Avegno, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere, Sofia Giustini, Domitilla Picozzi e Luna Di Claudio (SIS Roma), Sofia Mancinelli (Vela Nuoto Ancona), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Aurora Condorelli, Dafne ...

La Waterpolo Sardinia Cup 2022 sbarca nell'impianto comunale di Sassari che per l'occasione si rifà il trucco per ospitare l'evento. Dal 3 al 10 agosto saranno in acqua ile il Settebello, reduci dai Campionati del mondo in Ungheria dove hanno ottenuto rispettivamente un quarto ed un secondo posto. Due formazioni ancora in piena attività perché gli Europei di ...Dal 14 agosto, ilsi cimenterà in quattro giorni di allenamenti congiunti con un'altra big dellafemminile, l'Australia. 'Siamo felici e onorati di ricevere il', dice l'...Il tecnico del Setterosa ufficializza le diciannove convocate in vista della Sardinia Cup 2022, in programma dal 3 al 10 agosto prossimo.Il Setterosa prosegue la preparazione in vista degli Europei di Spalato. La nazionale di Carlo Silipo - quarta ai Mondiali di Budapest 2022 - sarà in collegiale al Centro Federale di Ostia dal 28 al 2 ...