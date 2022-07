Non solo Elodie. Si esibiranno i The Kolors, Rkomi, Alvaro Soler, anche (e ancora) Fedez, Tananai e Mara Sattei... Difficile non alzarsi dal divano per ballare (Di martedì 26 luglio 2022) Stasera si balla, anche stando a casa a guardare la tv. Perché rimanere incollati sul divano, ascoltando la musica dello show di Italia 1, sarà Difficile. Parliamo di Battiti Live, il programma musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che, nella puntata di stasera, la quarta in onda su Italia 1 alle 21.20, vedrà alternarsi sul palco le voci dei principali tormentoni che stanno animando l’estate. “Battiti Live” 2022 guarda le foto Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di martedì 26 luglio 2022) Stasera si balla,stando a casa a guardare la tv. Perché rimanere incollati sul, ascoltando la musica dello show di Italia 1, sarà. Parliamo di Battiti Live, il programma musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che, nella puntata di stasera, la quarta in onda su Italia 1 alle 21.20, vedrà alternarsi sul palco le voci dei principali tormentoni che stanno animando l’estate. “Battiti Live” 2022 guarda le foto Leggi› ...

