Letta alla direzione del Pd | La scelta è tra noi e Meloni - LA DIRETTA

La direzione Pd delle scelte. Il segretario Enrico Letta illustra la linea del partito in vista delle elezioni del 25 settembre. Letta: "Con il M5s abbiamo lavorato bene al governo. Con Forza Italia abbiamo lavorato bene a livello europeo. Ma la scelta del M5s è un punto di non ritorno" Letta: "Quelle tre forze politiche hanno dato vita al giorno dell'irresponsabilità. Gli italiani volevano altro" Letta: "Le elezioni non si vincono conquistando la medaglia d'oro su Twitter. Serve pacifico coraggio e buon senso popolare" Letta: "Mi suggeriscono candidature, si autopropongono… Si vota con una legge maggioritaria. Si correrà con l'incertezza. I collegi dobbiamo contenderli comune per casa. E' stata la cosa più bella la campagna eletto. Il rinnovamento ...

