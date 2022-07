L’«estate calda» dei lavori: ecco la mappa dei cantieri in città (Di martedì 26 luglio 2022) Palazzo Frizzoni Sono almeno 15 gli interventi che in questi giorni impattano sulla viabilità del capoluogo. Brembilla: «Ci stiamo preparando alla Capitale della Cultura». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 26 luglio 2022) Palazzo Frizzoni Sono almeno 15 gli interventi che in questi giorni impattano sulla viabilità del capoluogo. Brembilla: «Ci stiamo preparando alla Capitale della Cultura».

