Lanuvio. Ciclista 63enne di Aprilia trovato morto sulla Cisternense. Inutili i soccorsi. Probabile malore (Di martedì 26 luglio 2022) Cronache Cittadine Lanuvio Aprilia – Nella prima mattinata di oggi, a Lanuvio, su Via Cisternense – la strada che collega Cisterna L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di martedì 26 luglio 2022) Cronache Cittadine– Nella prima mattinata di oggi, a, su Via– la strada che collega Cisterna L'articolo Cronache Cittadine.

infoitinterno : Lanuvio. Ciclista 63enne di Aprilia trovato morto sulla Cisternense. Inutili i soccorsi. Probabile malore - ilmamilio : Lanuvio | Ciclista muore sulla Campoleone-Cisterna: indagini in corso - ParliamoDiNews : Lanuvio, ciclista cade e muore in strada: l`ultimo messaggio inviato alla moglie #Isoladeifamosi @IsolaDeiFamosi… - CorriereCitta : Lanuvio, ciclista cade e muore in strada: l’ultimo messaggio inviato alla moglie -