(Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Non solo Marmolada (in foto). Tutti isono sulla buona strada per toccare quest’anno la più alta perdita di massa in 60 anni di rilevazioni. A metterli a dura prova le relativamente scarse nevicate dell’inverno scorso e poi le due grandi ondate di calore all’inizio dell’estate. Durante le ondate di caldo, l’altitudine in cui l’acqua si congela è stata misurata a un livello record di 5.184 metri rispetto al normale livello estivo di 3.000 metri. Se il riscaldamento climatico continuerà a questo ritmo, si prevede che idelle Alpi perderanno più dell’80% della loro massa attuale entro il 2100. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

LiberoReporter : La lunga agonia dei ghiacciai alpini - Gaebaldi : La lunga agonia dei ghiacciai alpini - LocalPage3 : La lunga agonia dei ghiacciai alpini - persemprecalcio : ?? #Torino e il Centro #Robaldo: storia di un'agonia lunga otto anni in cui la società granata sta facendo qualsiasi… - SalvatoreLobe12 : @Agenzia_Ansa Ragazzi ma non vi siete ancora rotti di sentire questi innati cialtroni (sia di dx di centro e di sx)… -

AgoraVox Italia

Ma se l'economia italiana non era riuscita ad approfittare dellaera Draghi del denaro a ... Più che un salvataggio, il prolungamento di un'Solo scorrendo su Wikipedia (non me ne vogliano gli insegnati inorriditi) lalista dei ... Perché l'una è figlia di "privilegiati" d'un mondo inche Dio sta forse accecando per castigarlo ... M5S la lunga agonia (Adnkronos) - Non solo Marmolada (in foto). Tutti i ghiacciai alpini sono sulla buona strada per toccare quest'anno la più alta perdita di massa in ...Il ricordo di Giuliano Landini, capitano della Motonave Stradivari: «La prima zattera sorse nel 1976 e noi ragazzi gli avevamo dato una mano» ...