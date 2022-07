Juventus, Gazzetta: “Pogba fa Crack per Allegri, fuori due mesi” (Di martedì 26 luglio 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta oggi Pogba è stato vittima di un grave infortunio negli Usa nel ritiro bianconero, una tegola per Max. “Intervento in Usa Ieri Pogba non si è allenato, in mattinata è rimasto in albergo mentre la squadra faceva l’ultima seduta a Los Angeles prima della partenza in serata per Dallas. Non è salito sul volo per il Texas e la Juventus ha diffuso un comunicato sulle sue condizioni: «Pogba è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto a una consulenza specialistica». La strada più probabile resta quella dell’intervento: se il consulto che il centrocampista farà in America nelle prossime ore confermerà le sensazioni dei medici ... Leggi su seriea24 (Di martedì 26 luglio 2022)- Come riporta laoggiè stato vittima di un grave infortunio negli Usa nel ritiro bianconero, una tegola per Max. “Intervento in Usa Ierinon si è allenato, in mattinata è rimasto in albergo mentre la squadra faceva l’ultima seduta a Los Angeles prima della partenza in serata per Dallas. Non è salito sul volo per il Texas e laha diffuso un comunicato sulle sue condizioni: «è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici che hanno evidenziato una lesione del menisco laterale. Nelle prossime ore sarà sottoposto a una consulenza specialistica». La strada più probabile resta quella dell’intervento: se il consulto che il centrocampista farà in America nelle prossime ore confermerà le sensazioni dei medici ...

Gazzetta_it : Pogba in ripresa, piscina e lavoro in albergo. Poi è show con i tifosi: “Sto bene” #Juventus - GiovaAlbanese : #Pogba ha svolto differenziato, tra palestra e piscina. Non si è allenato con i compagni, ma solo per precauzione.… - Gazzetta_it : La Juve a Los Angeles: si ferma Pogba, per il momento non c’è allarme - Mirko799 : RT @FabDellaValle: Per #Pogba lesione del menisco laterale, l’intervento pare inevitabile, rischia due mesi di stop. Tutto su @Gazzetta_it… - kernel_1973 : @RInfascelli Sono cresciuti a pane e gazzetta che li ha resi convinti di una realtà parallela. Zaniolo ha un prezzo… -