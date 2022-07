Juventus-Barcellona stanotte in tv in chiaro: canale, orario e diretta streaming amichevole (Di martedì 26 luglio 2022) Al Cotton Bowl di Dallas, in Texas, la Juventus affronta il Barcellona nel secondo match amichevole della tournée estiva in America. Nel primo test, i bianconeri hanno battuto 2-0 i messicani del Deportivo Guadalajara grazie alle reti di Da Graca e Compagnon. I blaugrana di Xavi si presentano in ottima forma dopo la vittoria contro il Real Madrid. Appuntamento nella notte italiana alle ore 2.30. L’amichevole sarà trasmessa in esclusiva in diretta su DAZN. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Al Cotton Bowl di Dallas, in Texas, laaffronta ilnel secondo matchdella tournée estiva in America. Nel primo test, i bianconeri hanno battuto 2-0 i messicani del Deportivo Guadalajara grazie alle reti di Da Graca e Compagnon. I blaugrana di Xavi si presentano in ottima forma dopo la vittoria contro il Real Madrid. Appuntamento nella notte italiana alle ore 2.30. L’sarà trasmessa in esclusiva insu DAZN. SportFace.

GiovaAlbanese : #Pogba ha svolto differenziato, tra palestra e piscina. Non si è allenato con i compagni, ma solo per precauzione.… - Gazzetta_it : Bremer all'esame Lewandowski: contro il Barça in campo dal 1' #Juve - infoitsport : Diretta Juventus Barcellona/ Streaming video tv - Luxgraph : Barcellona, Xavi: 'Ritorno di Messi è impossibile' - qnazionale : Barcellona-Juventus: dove vederla in tv. L'orario di stanotte -