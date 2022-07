Juve | Arthur sblocca Paredes

_Morik92_ : Recap situazione #Arthur - Piace all'#Arsenal, come lo scorso gennaio, ma non c'è ancora stato un contatto con la… - gabriesse : Risoluzione #Ramsey e cessione #Arthur ………. se piovesse anche sarebbe un’estate raddrizzata. #Juventus #FinoAllaFine #juve - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: ESCLUSIVA Juventus, Arthur al Valencia: ma ad una condizione #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TuttoJuve24 : ESCLUSIVA Juventus, Arthur al Valencia: ma ad una condizione #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - junews24com : Arthur Valencia, un aspetto frena la cessione della Juve. Ecco quale - -

... quindi l'infortunio blocca la cessione di uno trao Zakaria o McKennie e tutto resta pari ... altrimenti a cosa serve Ora ci sono 10 milioni di motivi per capire se lasi è messa in casa ...La Juventus perde Pogba per l'infortunio al menisco laterale e ora deve accelerare il prestito dial Valencia e la risoluzione del contratto di Ramsey , per poi chiudere per Paredes e pensare ...Come racconta Gazzetta, qualcosa si muove anche sul fronte uscite, che restano necessarie per pensare a nuovi e possibili innesti. Arthur Melo è uno dei ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...