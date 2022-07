“Il PD come un quadro di Van Gogh” | Ma il partito di Letta con chi si allea? Tutte le ipotesi (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo le dimissioni di Mario Draghi e la fine del terzo governo di questa legislatura, il Presidente della Repubblica ha stabilito che si tornerà a votare il prossimo 25 settembre. Elezioni anticipate e ravvicinate, dunque, che costringono i partiti ad organizzarsi per farsi trovare pronti all’appuntamento elettorale. La situazione nel centrodestra sembra piuttosto delineata, con le tre principali forze politiche – Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia – pronte a formare una coalizione, anche se non mancano screzi e incomprensioni. Tutt’altro scenario invece nel centrosinistra, dove lo strappo decretato dal Movimento 5 Stelle, che ha aperto la crisi, viene visto come un tradimento da parte del partito Democratico, che ora guarda altrove. Il segretario del partito Democratico, Enrico Letta, ha citato ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo le dimissioni di Mario Draghi e la fine del terzo governo di questa legislatura, il Presidente della Repubblica ha stabilito che si tornerà a votare il prossimo 25 settembre. Elezioni anticipate e ravvicinate, dunque, che costringono i partiti ad organizzarsi per farsi trovare pronti all’appuntamento elettorale. La situazione nel centrodestra sembra piuttosto delineata, con le tre principali forze politiche – Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia – pronte a formare una coalizione, anche se non mancano screzi e incomprensioni. Tutt’altro scenario invece nel centrosinistra, dove lo strappo decretato dal Movimento 5 Stelle, che ha aperto la crisi, viene vistoun tradimento da parte delDemocratico, che ora guarda altrove. Il segretario delDemocratico, Enrico, ha citato ...

_Nico_Piro_ : Vuote perchè gli opinionisti si concentrano sulle persone (Conte cattivo Draghi buono) che passano non sul quadro p… - 1_starrynight : #Letta: 'Vorrei che il PD fosse come un quadro di Van Gogh'. L'autoritratto con l'uccello tagliato. - nicolewerlai : RT @jpbellotto: #Letta: vorrei un Pd come un quadro di Van Gogh. Con il taglio dell'orecchio sinistro? - Affaritaliani : Elezioni, Letta: 'Vorrei un Pd netto come quadro di Van Gogh' - VanniRestelli : @accidentalVale In realtà sono come un quadro di Teomondo Scrofalo! -