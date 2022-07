Georgette Polizzi, la malattia è tornata: “Stavolta vincerò per la mia bimba” (Di martedì 26 luglio 2022) Il mostro è tornato a bussare alla porta di Georgette Polizzi. La “bastarda”, come lei stessa l’ha definita nell’ultimo post condiviso su Instagram con i suoi follower. Da questa mattina e per un lungo periodo, la dolce Georgette dovrà fare i conti con la sclerosi multipla e le terapie, varcando per l’ennesima volta quella “porta azzurra” dell’ospedale che ormai è diventata inevitabilmente parte della sua vita. Una vita che, nonostante tutto, ha saputo tenersi stretta con tutte le sue forze. Anche quando nessuno credeva che potesse affrontare una gravidanza e vivere la gioia della maternità. Georgette Polizzi ha superato anche questo e oggi è proprio per la sua bambina, la piccola Sole, che ha deciso di lottare ancora una volta. Georgette Polizzi, dopo la tregua la ... Leggi su dilei (Di martedì 26 luglio 2022) Il mostro è tornato a bussare alla porta di. La “bastarda”, come lei stessa l’ha definita nell’ultimo post condiviso su Instagram con i suoi follower. Da questa mattina e per un lungo periodo, la dolcedovrà fare i conti con la sclerosi multipla e le terapie, varcando per l’ennesima volta quella “porta azzurra” dell’ospedale che ormai è diventata inevitabilmente parte della sua vita. Una vita che, nonostante tutto, ha saputo tenersi stretta con tutte le sue forze. Anche quando nessuno credeva che potesse affrontare una gravidanza e vivere la gioia della maternità.ha superato anche questo e oggi è proprio per la sua bambina, la piccola Sole, che ha deciso di lottare ancora una volta., dopo la tregua la ...

fanpage : Georgette Polizzi dopo essere diventata mamma a marzo 2022 è tornata in ospedale: “La sclerosi multipla si è risveg… - IsaeChia : Georgette Polizzi di nuovo in ospedale: “Sembra che la bastar*a si sia risvegliata, questa volta vincerò per la mia… - infoitcultura : Georgette Polizzi come Rosalinda: “Nervoso per tasse da pagare” - iosonoestanca_ : ho appena letto la storia di georgette polizzi e suo padre vi giuro ho la pelle d’oca assurdo - ParliamoDiNews : Georgette Polizzi, tutta la verità sul padre ritrovato: spuntano i messaggi - -