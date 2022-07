Gazzetta: Pogba verrà operato negli Usa, rientrerà in campo a fine settembre (Di martedì 26 luglio 2022) “Crac Pogba”, titola la Gazzetta dello Sport. Il Polpo si è fermato subito per un infortunio al ginocchio. Lesione del menisco laterale. Salterà quanto resta della tournée americana della Juventus e il primo mese di campionato, forse anche di più. Sarà probabilmente sottoposto subito ad un intervento. “Il fastidio al ginocchio destro in realtà è causato da una lesione al menisco che molto probabilmente costringerà Pogba ad operarsi e a stare lontano dal campo almeno per i prossimi due mesi”. “La strada più probabile resta quella dell’intervento: se il consulto che il centrocampista farà in America nelle prossime ore confermerà le sensazioni dei medici bianconeri, Paul andrà subito sotto i ferri in una clinica americana, per accelerare i tempi. Le possibilità di scongiurare l’operazione non sono molte, soprattutto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 luglio 2022) “Crac”, titola ladello Sport. Il Polpo si è fermato subito per un infortunio al ginocchio. Lesione del menisco laterale. Salterà quanto resta della tournée americana della Juventus e il primo mese di campionato, forse anche di più. Sarà probabilmente sottoposto subito ad un intervento. “Il fastidio al ginocchio destro in realtà è causato da una lesione al menisco che molto probabilmente costringeràad operarsi e a stare lontano dalalmeno per i prossimi due mesi”. “La strada più probabile resta quella dell’intervento: se il consulto che il centrocampista farà in America nelle prossime ore confermerà le sensazioni dei medici bianconeri, Paul andrà subito sotto i ferri in una clinica americana, per accelerare i tempi. Le possibilità di scongiurare l’operazione non sono molte, soprattutto ...

