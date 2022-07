Draghi: “Le azioni di questo Governo non si fermano, sarà un autunno complesso” (Di martedì 26 luglio 2022) Roma – Le attività del Governo non si fermano, l’esecutivo ha ancora tanto da fare sempre nel perimetro delle funzioni che gli competono in questa fase. questo il ragionamento del premier Mario Draghi, nell’incontro di questa mattina con le associazioni datoriali, in particolare del comparto agricolo e dell’artigianato. Hanno partecipato alla riunione i ministri Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti, Andrea Orlando, Renato Brunetta, Stefano Patuanelli e il sottosegretario Roberto Garofoli. Durante l’incontro, il presidente del Consiglio ha ribadito la volontà di coinvolgere tutti in questa fase di emergenza, per fronteggiare la flessione dell’economia e una stagione autunnale che si attende molto complessa. Da parte dei rappresentanti delle categorie presenti è stato espresso apprezzamento al presidente ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 26 luglio 2022) Roma – Le attività delnon si, l’esecutivo ha ancora tanto da fare sempre nel perimetro delle funzioni che gli competono in questa fase.il ragionamento del premier Mario, nell’incontro di questa mattina con le associdatoriali, in particolare del comparto agricolo e dell’artigianato. Hanno partecipato alla riunione i ministri Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti, Andrea Orlando, Renato Brunetta, Stefano Patuanelli e il sottosegretario Roberto Garofoli. Durante l’incontro, il presidente del Consiglio ha ribadito la volontà di coinvolgere tutti in questa fase di emergenza, per fronteggiare la flessione dell’economia e una stagione autunnale che si attende molto complessa. Da parte dei rappresentanti delle categorie presenti è stato espresso apprezzamento al presidente ...

