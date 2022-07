(Di martedì 26 luglio 2022) A pochi giorni daldel(si dovrebbe tenere mercoledì alla Camera) è sempre la questionea far salire la temperatura nella coalizione. Giorgia Meloni, forte dei sondaggi che la danno saldamentepartito dello schieramento, stronca tutte le ipotesi circolate in questi giorni, da Tajani premier all'idea di una figura terza: la regola per cui chi prende più voti esprime il presidente del Consiglio, non si tocca, dice la presidente di Fratelli d'Italia. Altrimenti, "non avrebbe senso governare insieme". Una dichiarazione dura, tanto che a stretto giro è Matteo Salvini a incaricarsi di far scendere i toni, confermando la validità della regola.Negli ultimi giorni diverse voci nella coalizione avevano messo in dubbio l'automatismo: da Forza Italia si susseguivano gli inviti a rimandare la ...

Giorgiolaporta : Il #Centrodestra verso un No alla fiducia sulla risoluzione #Casini. Finalmente! ???? - Antonio_Tajani : Oggi con il Presidente Berlusconi e tutti gli alleati del centrodestra di governo. C'è grande preoccupazione dopo l… - BiribissiBlog : Verso le #elezioni #Lega attacco frontale a #Toti, @edorixi «Impegno di @GiovanniToti a #sinistra incompatibile con… - infoitinterno : Centrodestra verso primo vertice elettorale, tensioni su premiership - zazoomblog : Verso le elezioni Meloni al centrodestra: “Senza accordo su premier alleanza inutile”. Salvini: “Lo indicherà chi a… -

... eil centro con le varie Azione, Italia Viva, Insieme per il Futuro. Il centro, ... Il, dal canto suo, resta in grande forma, anche se la tendenza evidenzia una Lega ormai fagocitata ...... perché conquistereste i voti del". Non si è capito se l'abbia fatto in ostilità alla ... C'è da sistemare Di Maio, forse verrà indirizzatouna lista civica da far organizzare al ...La premiership è un problema politico di prima grandezza, serve a Meloni come a Letta per catalizzare i consensi dei rispettivi schieramenti, la prima mossa di una partita a scacchi ...Per la leader di Fdi 'senza accordo sul premier, l'alleanza è inutile'. Salvini: "Chi ha un voto in più indicherà il presidente del consiglio del centrodestra". Tajani: 'Prima vinciamo, poi vediamo ch ...