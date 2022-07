Calciomercato Juventus, si accelera per un centrocampista: vicino l’arrivo a Torino? (Di martedì 26 luglio 2022) La Juventus avrebbe già trovato una bozza di accordo con un centrocampista ormai corteggiato da tempo per andare a completare il reparto. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Smentite le sensazioni iniziali in casa Juventus sull’infortunio di Paul Pogba. Il centrocampista francese si era fermato durante un allenamento negli Stati Uniti e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 26 luglio 2022) Laavrebbe già trovato una bozza di accordo con unormai corteggiato da tempo per andare a completare il reparto. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Smentite le sensazioni iniziali in casasull’infortunio di Paul Pogba. Ilfrancese si era fermato durante un allenamento negli Stati Uniti e Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, contatti con il #Valencia per #Arthur. Si lavora per la risoluzione di #Ramsey per poi… - GiovaAlbanese : Il passaggio di #Theate al #Rennes potrebbe aprire il varco per #Rugani al #Bologna. A quel punto la #Juventus andr… - DiMarzio : #Calciomercato | Il punto sulla strategia della #Juventus per l'attacco - infoitsport : Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per l’attaccante: concorrenza dalla Premier - Mythos1981 : RT @OAccomando91: #WestHam, dopo #Scamacca (firma in questi minuti) si proverà a chiudere con #Kostic, vecchio obiettivo della #Juventus. L… -