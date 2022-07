Calciomercato Bologna, idea Zurkowski a centrocampo (Di martedì 26 luglio 2022) Nuove indiscrezione di Calciomercato per quanto riguarda il Bologna. La squadra rossoblù si appresta a dare inizio ad una nuova stagione in Seria A con la speranza di fare meglio dell’anno scorso e magari togliersi qualche soddisfazione dando fastidio alle big del campionato. La dirigenza si è già mossa sul terreno delle trattative, soprattutto in ottica cessioni: recenti, infatti, sono gli addii di Mattias Svanberg (Wolfsburg) e Aaron Hickey (Brentford). Adesso servono chiaramente degli acquisti in grado di rafforzare la rosa in vista del prossimo campionato: nel mirino della dirigenza è terminato Szymon ?urkowski, centrocampista della Fiorentina che lo scorso anno ha fatto benissimo ad Empoli. Ecco le ultime news relative alle trattative del Bologna. Calciomercato Bologna: è sfida con l’empoli per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Nuove indiscrezione diper quanto riguarda il. La squadra rossoblù si appresta a dare inizio ad una nuova stagione in Seria A con la speranza di fare meglio dell’anno scorso e magari togliersi qualche soddisfazione dando fastidio alle big del campionato. La dirigenza si è già mossa sul terreno delle trattative, soprattutto in ottica cessioni: recenti, infatti, sono gli addii di Mattias Svanberg (Wolfsburg) e Aaron Hickey (Brentford). Adesso servono chiaramente degli acquisti in grado di rafforzare la rosa in vista del prossimo campionato: nel mirino della dirigenza è terminato Szymon ?urkowski, centrocampista della Fiorentina che lo scorso anno ha fatto benissimo ad Empoli. Ecco le ultime news relative alle trattative del: è sfida con l’empoli per ...

GiovaAlbanese : Il passaggio di #Theate al #Rennes potrebbe aprire il varco per #Rugani al #Bologna. A quel punto la #Juventus andr… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Kounde, Bologna, Roma e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre aggi… - DiMarzio : #Calciomercato | @BfcOfficialPage, obiettivo #Ounas del @sscnapoli - Calciomercato99 : #Napoli trattativa avanzata per #Kepa #meret ormai è deciso a non rinnovare e cercarsi un altro club, sul portiere… - tuttitalenti : #calciomercato - La #Fiorentina sta sondando due piste per sostituire #Milenkovic. La prima è quella che porta a… -