Beautiful | anticipazioni 27 luglio 2022 | Liam andrà alla polizia?

(Di martedì 26 luglio 2022) Hope spingeràa confessare di aver investito ed ucciso Vinny, come raccontano ledidi mercoledì 27. La giovane Logan ha ascoltato scioccata il racconto del marito che, settimane prime, mentre rientrava a casa con Bill, si è visto piombare davanti all'auto che stava guidando un uomo e non è riuscito a frenare. Subito dopo il tremendo impatto,è sceso dal veicolo per constatare le condizioni del passante e si è accorto con sgomento che si trattasse di Vinny, il quale è morto sotto i suoi occhi. Il ragazzo, per lo shock, è svenuto e Bill lo ha caricato in macchina e lo ha riportato a casa, avendo cura di cancellare dal luogo dell'incidente le prove a suo carico. L'imprenditore ha poi consigliato al figlio di non rivelare a nessuno quanto ...