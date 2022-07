Aumento Amazon Prime, rincaro del +38,6 percento (Di martedì 26 luglio 2022) L’inflazione colpisce anche i marketplace e arriva l’Aumento Amazon Prime. Molti utenti avranno trovato in queste ore nelle loro caselle e-mail l’amara sorpresa e no, non si tratta di spam: il colosso di Jeff Bezos ha deciso in Italia di aumentare unilateralmente il costo del suo abbonamento ai servizi di un euro al mese (o, se avete un abbonamento annuale, di 13,99 euro all’anno). L’Aumento Amazon Prime è dettato, stando a quanto trapela, dall’Aumento generalizzato dei costi della vita e dell’inflazione. Il prezzo attualmente in vigore era stabile dal 2018. A partire invece dal 15 settembre, per i rinnovi dopo quella data o per i nuovi abbonamento, scatterà la nuova tariffa. Aumento Amazon Prime, le nuove ... Leggi su fmag (Di martedì 26 luglio 2022) L’inflazione colpisce anche i marketplace e arriva l’. Molti utenti avranno trovato in queste ore nelle loro caselle e-mail l’amara sorpresa e no, non si tratta di spam: il colosso di Jeff Bezos ha deciso in Italia di aumentare unilateralmente il costo del suo abbonamento ai servizi di un euro al mese (o, se avete un abbonamento annuale, di 13,99 euro all’anno). L’è dettato, stando a quanto trapela, dall’generalizzato dei costi della vita e dell’inflazione. Il prezzo attualmente in vigore era stabile dal 2018. A partire invece dal 15 settembre, per i rinnovi dopo quella data o per i nuovi abbonamento, scatterà la nuova tariffa., le nuove ...

