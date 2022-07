Atalanta | comunicato su Palomino | “Sospensione cautelare | attesa per passaggi procedurali”

(Di martedì 26 luglio 2022) “L’comunica che in data odierna è stata notificata, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, ladell’atleta Josè Luis. Il club comunica che, indi valutare i prossimi, la segnalazione della Procura Nazionale Antidoping riguarda la sostanza Clostebol Metabolita”. Questa è la nota ufficiale dell’relativamente alla situazione di José, sospeso a causa di una recente positività al doping. Il club orobico non ha commentato la decisione del Tna, ma ha semplicemente informato pubblicamente i propri sostenitori sull’accaduto. SportFace.

LALAZIOMIA : Sospensione cautelare di Palomino: il comunicato dell’Atalanta - Carlo_Canavesi : Il comunicato dell’#Atalanta sulla sospensione cautelare di #Palomino. - TuttoMercatoWeb : Atalanta, comunicato ufficiale: 'Palomino sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping' - eliam___ : RT @Filippomaggi97: ?? Atteso a breve comunicato dell'#Atalanta sul fronte #Palomino, dovrebbero essere smentiti alcuni dettagli comparsi ne… - Lou___K : RT @Filippomaggi97: ?? Atteso a breve comunicato dell'#Atalanta sul fronte #Palomino, dovrebbero essere smentiti alcuni dettagli comparsi ne… -

Atalanta

L'Hellas a sua volta prende Cortinovis dall', mentre Bistrovic va al Lecce. Solo gli ultimi ... La società ha annunciato l'arrivo del centrocampista classe 1997 con un: 'U. S. ...L'Hellas a sua volta prende Cortinovis dall', mentre Bistrovic va al Lecce. Solo gli ultimi ... La società ha annunciato l'arrivo del centrocampista classe 1997 con un: 'U. S. ... Comunicato Atalanta BC Il Tribunale Nazionale Antidoping ha sospeso il difensore dell’Atalanta Jose’ Luis Palomino (FIGC) in via cautelare Questa la nota apparsa sul sito ufficiale di Nado Italia: “Il Tribunale Nazionale An ...Controllo a sorpresa in casa Atalanta, il difensore Palomino è stato trovato positivo al Nandrolone, arriva il comunicato ufficiale.