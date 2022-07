Amazon aumenta l’abbonamento! Ecco come evitare l’aumento per quest’anno (Di martedì 26 luglio 2022) Nella notte italiana Amazon ha inviato un’importante comunicazione agli abbonati, informandoli sull’aumento dell’abbonamento Amazon Prime: a partire dal 15 settembre 2022 il costo mensile aumenterà da 3,99 euro a 4,99 euro, mentre il prezzo del piano annuale passerà da 36,00 euro a 49,90 euro. Nel messaggio, l’azienda di Seattle ricorda le ultime novità di cui possono usufruire gli abbonati, tra cui la consegna Prime veloce illimitata, la consegna dei generi alimentari con Amazon Fresh, l’ampliamento del catalogo di serie tv e film di Prime Video (inclusi i contenuti Amazon Originals), e la visione della migliore partita del mercoledì della Champions League, la competizione di calcio europea per club più importante. In questo articolo vi spieghiamo come evitare ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 26 luglio 2022) Nella notte italianaha inviato un’importante comunicazione agli abbonati, informandoli suldell’abbonamentoPrime: a partire dal 15 settembre 2022 il costo mensile aumenterà da 3,99 euro a 4,99 euro, mentre il prezzo del piano annuale passerà da 36,00 euro a 49,90 euro. Nel messaggio, l’azienda di Seattle ricorda le ultime novità di cui possono usufruire gli abbonati, tra cui la consegna Prime veloce illimitata, la consegna dei generi alimentari conFresh, l’ampliamento del catalogo di serie tv e film di Prime Video (inclusi i contenutiOriginals), e la visione della migliore partita del mercoledì della Champions League, la competizione di calcio europea per club più importante. In questo articolo vi spieghiamo...

