Afghanistan: due bambini morti e 8 feriti nell'esplosione di un ordigno (Di martedì 26 luglio 2022) Kabul, 26 lug. (Adnkronos/Dpa) - Almeno due bambini sono morti a causa dell'esplosione di un ordigno nella provincia di Zabul, nel sud dell'Afghanistan. Lo ha riferito alla Dpa il capo del dipartimento di Informazione e Cultura della provincia Sharafat Wayar, aggiungendo che altri otto sono rimasti feriti. Secondo un testimone, i bambini stavano giocando con un colpo di mortaio che avevano trovato e che fino a quel momento era rimasto inesploso. Un medico dell'ospedale regionale ha detto che due di loro sono giunti al pronto soccorso senza vita, mentre altri due degli otto feriti versano in condizioni critiche. Gli ordigni inesplosi lasciati sul territorio a causa di decenni di guerra provocano spesso vittime tra i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Kabul, 26 lug. (Adnkronos/Dpa) - Almeno duesonoa causa dell'di una provincia di Zabul, nel sud dell'. Lo ha riferito alla Dpa il capo del dipartimento di Informazione e Cultura della provincia Sharafat Wayar, aggiungendo che altri otto sono rimasti. Secondo un testimone, istavano giocando con un colpo di mortaio che avevano trovato e che fino a quel momento era rimasto inesploso. Un medico dell'ospedale regionale ha detto che due di loro sono giunti al pronto soccorso senza vita, mentre altri due degli ottoversano in condizioni critiche. Gli ordigni inesplosi lasciati sul territorio a causa di decenni di guerra provocano spesso vittime tra i ...

