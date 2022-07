Ucraina | Lavrov | manterremo gli impegni sul grano

(Di lunedì 25 luglio 2022) Il capo della diplomazia russo Sergeiha cercato di rassicurare i partner egiziani durante una visita in Africa dopo l'accordo sulle esportazioni didall'e dalla Russia per ...

Agenzia_Ansa : 'La Russia manterrà i suoi impegni sull'export dei prodotti agricoli, a prescindere dalla revoca o meno delle restr… - sole24ore : ?? La dichiarazione è del ministro degli Esteri russo #Lavrov che ha incontrato gli ambasciatori dei Paesi della Leg… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Mosca annuncia: 'Gli obiettivi ora vanno oltre il Donbass'. La reazione dell'Ucraina dopo le parole di La… - kokonews5 : Campagna elettorale.e design. #Renzi #ItaliaViva #CampagnaElettorale #Conte #ElezioniPolitiche2022 #Fratoianni… - surfermind : RT @NonaMikhelidze: Oggi Lavrov ha ammesso che l’obiettivo della Russia è rimuovere il governo Zelensky in Ucraina: “Il popolo russo e quel… -

Il capo della diplomazia russo Sergeiha cercato di rassicurare i partner egiziani durante una visita in Africa dopo l'accordo sulle esportazioni di grano dall'e dalla Russia per ridurre il rischio di una crisi alimentare. "...... che vuole che l'sia l'eterno nemico della Russia', ha precisato. 'I popoli russo e ucraino continueranno a vivere insieme. Aiuteremo il popolo ucraino a sbarazzarsi del regime ...Roma, 25 lug. (askanews) - Il capo della diplomazia russo Sergei Lavrov ha cercato di rassicurare i partner egiziani durante una visita in ...Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov è al Cairo per colloqui diplomatici con l'Egitto. Il suo viaggio in Africa mira tra l'altro a reinsaldare le sue relazioni internazionali russe dopo le sa ...