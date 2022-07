Traffico Roma del 25-07-2022 ore 08:30 (Di lunedì 25 luglio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione vetro avanti non ci sono grosse novità andata allora al Traffico di Carlo sostenuto sulla rete viaria cittadina ci sono Infatti code su Gran parte delle consolari entrata verso il centro in particolare presso la cassa e sulla Flaminia rispettivamente tra la Giustiniana Tomba di Nerone e da un albero al bivio di Tor di Quinto così anche sulla Salaria da Fidene alla tangenziale sul Raccordo Anulare permangono Code in carreggiata interna dal vivo con la Roma Napoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna code tra il bivio con la Roma Fiumicino e l’uscita Ostia Acilia e tra la Prenestina il video con la Roma L’Aquila rallentamenti ancora anche sotto la turba della Roma L’Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est in ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 luglio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione vetro avanti non ci sono grosse novità andata allora aldi Carlo sostenuto sulla rete viaria cittadina ci sono Infatti code su Gran parte delle consolari entrata verso il centro in particolare presso la cassa e sulla Flaminia rispettivamente tra la Giustiniana Tomba di Nerone e da un albero al bivio di Tor di Quinto così anche sulla Salaria da Fidene alla tangenziale sul Raccordo Anulare permangono Code in carreggiata interna dal vivo con laNapoli fino all’uscita Ardeatina in carreggiata esterna code tra il bivio con laFiumicino e l’uscita Ostia Acilia e tra la Prenestina il video con laL’Aquila rallentamenti ancora anche sotto la turba dellaL’Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est in ...

LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via Trionfale ?????? Code tra Via Ipogeo degli Ottavi e Via di Casal del Marmo > Via di Casal de… - VEL0Love : RT @mobilitanuova: @GRAB_Roma @ParcoColosseo @gualtierieurope @eugenio_patane @FranFerrante @Legambiente @paolodeluca72 @max_shining @mcacc… - bicisnob : RT @mobilitanuova: @GRAB_Roma @ParcoColosseo @gualtierieurope @eugenio_patane @FranFerrante @Legambiente @paolodeluca72 @max_shining @mcacc… - mobilitanuova : @GRAB_Roma @ParcoColosseo @gualtierieurope @eugenio_patane @FranFerrante @Legambiente @paolodeluca72 @max_shining… - zazoomblog : Traffico Roma del 25-07-2022 ore 07:30 - #Traffico #25-07-2022 #07:30 -