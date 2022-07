Rtl 102 5 Power Hits Estate 2022 | in palio anche una vacanza a Istanbul

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 25 luglio 2022) foto di Luca MarendaMILANO – Rtl 102.5 regala a un ascoltatore un’opportunità unica, quella di premiare, il 31 agosto all’Arena di Verona, il vincitore di RTL 102.5. L’ascoltatore, inoltre, assisterà allo show in poltronissima e potrà vivere l’evento in maniera esclusiva assistendo alle prove e accedendo al backstage. Il fortunato si aggiudicheràun travel pack Turkish Airlines e potrà trascorrere unamagica di tre notti e quattro giorni a. Ma non è finita qui perché, ogni settimana, RTL 102.5 regalerà due biglietti A/R Turkish Airlines per una destinazione a scelta in Turchia e due posti in poltronissima per assistere a. Per ...