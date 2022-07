PadelReview : Una settimana di record da ricordare per il Premier Padel al Roland Garros - Tennis_Ita : Il Premier Padel al Roland Garros: una settimana da record - Luxgraph : Premier Padel, una settimana da record al Roland Garros - zazoomblog : Sanyo e Tapia preparano lesordio nel Premier Padel… vincendo - #Sanyo #Tapia #preparano #lesordio - ilpodsport : #AltriSport Premier Padel, Lima al Paris Major: 'Incredibile essere qui' #ilpodsport -

Corriere dello Sport

Per Sanyo e Tapia si tratta di una vittoria importantissima anche in ottica: dopo aver saltato i primi tre Major stagionali e Doha, Roma e Parigi, la coppia sudamericana è pronta a ...Senza dimenticare la programmazione di Sky Sport dedicata alcon il WorldTour e ile quella dei canali Eurosport dedicata a tre tornei del Grande Slam ( Australian Open , ... Roland Garros, settimana da record per Premier Padel Leandro Augsburger de Misiones-Santiago Rolla de Junín y Nicolás Egea de Córdoba-Fabricio Parra Heck de Chaco se clasificaron a la gran final.Il nuovo torneo continua a scrivere la storia con il terzo Major disputato in uno degli impianti sportivi più famosi del mondo ...