Nord Stream | Gazprom verso il taglio del gas al 20% Siemens | «Nessun legame con le sanzioni»

(Di lunedì 25 luglio 2022) Non sarà una turbina a bloccare le forniture di gas in arrivo dalla Russia.ha annunciato che consegnerà ala turbina la cui mancanza, secondo la multinazionale russa, sarebbe all’origine delalle forniture di metano dal gasdotto, previsto per mercoledì 27 luglio. «Non vediamo alcun colnto tra la turbina e i tagli del gas che sono stati implementati o annunciati», avrebbe scrittoin una mail, secondo quanto riporta Bloomberg. Un messaggio che non sembra aver rassicurato Mosca, apparentemente ancora scettica sulla disponibilità della turbina. La storia della turbina La turbina diin questione era stata inviata per riparazione in Canada, ed era stata poi sottoposta a ...

A neanche una settimana dal ripristino dei flussi verso l'Europa Gazprom torna a brandire l'arma del gas e annuncia, per mercoledì, la riduzione al 20% delle forniture attraverso il. La causa, è la spiegazione di Mosca, è che una nuova turbina, dopo quella riparata in Canada, necessita di manutenzione. Ma per l'Europa sono solo bugie. Anzi, per Bruxelles, la mossa del ...