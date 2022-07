Morgan contro Max Casacci dei Subsonica che definisce “pavone imbalsamato”: “Volevo collaborare, ha detto no”. La replica: “Stronzat*, volevi Sanremo” (“bamboccio”) (Di lunedì 25 luglio 2022) D’estate non si accendono solo gli incendi a causa delle elevate temperature. Succede anche sui social che qualcuno prenda un colpo di sole e scateni una polemica infinita, appiccando un vero e proprio incendio di repliche e controrepliche. È quello che è accaduto tra Morgan, leader dei Bluvertigo, e Max Casacci tra i fondatori dei Subsonica. Il primo sulle pagine de Il Corriere della Sera ha denunciato: “Ho pensato ‘ca**o, dobbiamo fare delle cose assieme’, ho scritto a Max Casacci e sono rimasto gelidamente seccato dal suo no”. Immediata la replica di Casacci che ha spiegato: “Lo scorso anno a seguito di una foto scattata nei camerini, durante la manifestazione omaggio a Franco Battiato Invito al viaggio, che ritraeva Subsonica e Bluvertigo insieme, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) D’estate non si accendono solo gli incendi a causa delle elevate temperature. Succede anche sui social che qualcuno prenda un colpo di sole e scateni una polemica infinita, appiccando un vero e proprio incendio di repliche erepliche. È quello che è accaduto tra, leader dei Bluvertigo, e Maxtra i fondatori dei. Il primo sulle pagine de Il Corriere della Sera ha denunciato: “Ho pensato ‘ca**o, dobbiamo fare delle cose assieme’, ho scritto a Maxe sono rimasto gelidamente seccato dal suo no”. Immediata ladiche ha spiegato: “Lo scorso anno a seguito di una foto scattata nei camerini, durante la manifestazione omaggio a Franco Battiato Invito al viaggio, che ritraevae Bluvertigo insieme, ...

