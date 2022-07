Monza-Renate 4-0, tabellino e marcatori amichevole precampionato 2022 (Di lunedì 25 luglio 2022) Ecco il tabellino di Monza-Renate 4-0, l’amichevole precampionato disputata a Monzello e vinta dagli uomini di Stroppa. In gol Colpani e Gytkjaer (doppietta), poi lo sfortunato autogol di Ferrini per i nerazzurri che invece non riescono a sbloccare lo zero nella propria casella delle reti. Di seguito il riepilogo completo del match. Monza-Renate 4-0 (1-0) marcatori: 32? Colpani (M), 7? st Gytkjaer (M), 17? st Ferrini aut. (R). 39? st Gytkjaer. Monza (3-5-2): Cragno (33? st Sorrentino); Antov, Marrone (18? st Paletta), Carboni (18? st Caldirola); Birindelli (18? st Molina), Colpani (1? st Valoti), Machin (18? st Siatounis), Sensi (1? st F. Ranocchia), Carlos (18? st D’Alessandro); Mota (1? st Gytkjaer), Ciurria (18? st Vignato). All. ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Ecco ildi4-0, l’disputata a Monzello e vinta dagli uomini di Stroppa. In gol Colpani e Gytkjaer (doppietta), poi lo sfortunato autogol di Ferrini per i nerazzurri che invece non riescono a sbloccare lo zero nella propria casella delle reti. Di seguito il riepilogo completo del match.4-0 (1-0): 32? Colpani (M), 7? st Gytkjaer (M), 17? st Ferrini aut. (R). 39? st Gytkjaer.(3-5-2): Cragno (33? st Sorrentino); Antov, Marrone (18? st Paletta), Carboni (18? st Caldirola); Birindelli (18? st Molina), Colpani (1? st Valoti), Machin (18? st Siatounis), Sensi (1? st F. Ranocchia), Carlos (18? st D’Alessandro); Mota (1? st Gytkjaer), Ciurria (18? st Vignato). All. ...

