Milan, CdS: “Adli si prende il centrocampo in questo calcio d’estate” (Di lunedì 25 luglio 2022) Milan, CDS- Come riporta ad oggi il CdS il Milan ha davvero un grande uomo in più in mezzo al campo che sta davvero stupendo tutti. “per il momento è tutta sua. In un’estate da salto di qualità, con il Milan a offrirgli la grande occasione e Adli pronto a prenderla al volo. Com’è successo due sere fa in Ungheria, il francese è un talento che per adesso brilla di luce propria. A proposito, venerdì spegnerà ventidue candeline proprio a ridosso del – momentaneo – ritorno in patria. Nel prossimo week-end il Milan dovrà infatti misurarsi col Marsiglia. Tutto questo, mentre si alza il livello dei test rossoneri nel corso della preparazione e Adli fa il pieno di buone intenzioni sul campo. Contro lo Zalaegerszegi ha rubato l’occhio e giocato un secondo tempo ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 25 luglio 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS ilha davvero un grande uomo in più in mezzo al campo che sta davvero stupendo tutti. “per il momento è tutta sua. In un’estate da salto di qualità, con ila offrirgli la grande occasione epronto arla al volo. Com’è successo due sere fa in Ungheria, il francese è un talento che per adesso brilla di luce propria. A proposito, venerdì spegnerà ventidue candeline proprio a ridosso del – momentaneo – ritorno in patria. Nel prossimo week-end ildovrà infatti misurarsi col Marsiglia. Tutto, mentre si alza il livello dei test rossoneri nel corso della preparazione efa il pieno di buone intenzioni sul campo. Contro lo Zalaegerszegi ha rubato l’occhio e giocato un secondo tempo ...

ElTrattore : Tatiusha Zhang al CdS (moglie di Zhang Jindong): 'Spero mio marito non faccia cazzate questa volta, ho pronto il mi… - serie_a24 : #Milan, CdS: “Adli si prende il centrocampo in questo calcio d’estate” - infoitsport : Milan, CdS: “Adli si prende il centrocampo in questo calcio d’estate” - FcInterNewsit : Prima CdS - Milan e Inter, doppio scivolone - fcin1908it : EDICOLA CDS - Milan e Inter, doppio scivolone. Rimonta Roma col Nizza -