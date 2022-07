Lampedusa | Salvini in contatto con vicesindaco Il 4 e 5 visita isola

(Di lunedì 25 luglio 2022) "Cambio l'agenda e arrivo da voi per portare soluzioni e idee che già avevamo messo in pratica con successo" ha spiegato. Sarà sull'il 4 e il 5 agosto". Lo ha comunciato il leader della ...

FicarraePicone : Quando comincia la campagna elettorale di Salvini, gli extracomunitari cominciano a sbarcare a Lampedusa. X-Files - DeodatoRibeira : RT @ImolaOggi: ??Lampedusa, 2000 migranti nell'hotspot: vicesindaco chiama Salvini 'Qui è il caos, l'Europa batta un colpo, altrimenti fuori… - LisaTorna : RT @ImolaOggi: ??Lampedusa, 2000 migranti nell'hotspot: vicesindaco chiama Salvini 'Qui è il caos, l'Europa batta un colpo, altrimenti fuori… - Raffael13409174 : RT @LaNotiziaTweet: Sbarchi fuori controllo, #Lampedusa al collasso. E il vice sindaco chiede aiuto a #Salvini: un assist per la solita pro… - Fratzen13 : RT @ImolaOggi: ??Lampedusa, 2000 migranti nell'hotspot: vicesindaco chiama Salvini 'Qui è il caos, l'Europa batta un colpo, altrimenti fuori… -

...per portare soluzioni e idee che già avevamo messo in pratica con successo" ha spiegato. Sarà sull'isola il 4 e il 5 agosto". Lo ha comunciato il leader della Lega al vicesindaco di...non può diventare un enorme campo profughi e quella a cui assistiamo in questi giorni non ...è stato l'unico ad aver fermato gli sbarchi. Ecco perché hanno cercato di 'farlo fuori'. E ...Roma, 25 lug. (askanews) - 'Cambio l'agenda e arrivo da voi per portare soluzioni e idee che già avevamo messo in pratica con successo' ha ...Un peschereccio alla deriva con quasi settecento migranti a bordo è stato soccorso a circa 124 miglia dalla Calabria, da una nave mercantile, da tre motovedette della Guardia Costiera e da un’unità de ...