Juventus, corsa a due per Zaniolo: si inserisce un top club di Premier (Di lunedì 25 luglio 2022) Nicolò Zaniolo è sempre di più l’uomo mercato di questa sessione estiva. La Juve continua il pressing sul giocatore, ma dall’Inghilterra si è appena aggiunta un’altra contendente all’asta per il gioiello della Roma, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. Nonostante il sorpasso sulla concorrenza iniziale del Milan facesse ben sperare i bianconeri per la buona riuscita della trattativa, il Tottenham di Antonio Conte fa sul serio e prepara la maxi offerta. D’altronde, il DS degli Spurs Paratici e Arrivabene avevano già provato più volte ad acquistare Zaniolo quando lavoravano ancora insieme a Torino. Zaniolo Juve Tottenham Le strade dei due dirigenti si sono poi separate, ma l’obiettivo è rimasto lo stesso. Dunque, si prevede un’importante asta tra i loro club. Ad ogni modo, prima di poter ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 25 luglio 2022) Nicolòè sempre di più l’uomo mercato di questa sessione estiva. La Juve continua il pressing sul giocatore, ma dall’Inghilterra si è appena aggiunta un’altra contendente all’asta per il gioiello della Roma, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. Nonostante il sorpasso sulla concorrenza iniziale del Milan facesse ben sperare i bianconeri per la buona riuscita della trattativa, il Tottenham di Antonio Conte fa sul serio e prepara la maxi offerta. D’altronde, il DS degli Spurs Paratici e Arrivabene avevano già provato più volte ad acquistarequando lavoravano ancora insieme a Torino.Juve Tottenham Le strade dei due dirigenti si sono poi separate, ma l’obiettivo è rimasto lo stesso. Dunque, si prevede un’importante asta tra i loro. Ad ogni modo, prima di poter ...

GiovaAlbanese : Il #Bayern prepara l'offensiva decisiva per #DeLigt: il club bavarese vuole chiudere prima che vada in tournée con… - marcoconterio : ?????? La #Juventus è avanti nella corsa a Gleison Bremer con l'offerta da 35 + 5 di bonus ma è in arrivo il rilancio… - Luxgraph : Juve, corsa a Zaniolo: ora Conte sfida Allegri - ZonaBianconeri : RT @ValePieraccini: (#ts) Corsa a #Zaniolo. #Juventus e #TottenhamHotspur allo sprint: vince chi vende ed incassa prima. Fabio Paratici du… - ValePieraccini : (#ts) Corsa a #Zaniolo. #Juventus e #TottenhamHotspur allo sprint: vince chi vende ed incassa prima. Fabio Paratic… -