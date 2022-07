Incidente Argentario, le versioni: 'Accecati dal sole'. 'No, andavano a folle velocità' (Di lunedì 25 luglio 2022) La tragedia in mare costata la vita a un antiquario romano. Dispersa una donna. Il motoscafo, su cui viaggiavano quattro turisti danesi, avrebbe travolto la barca a ... Leggi su lanazione (Di lunedì 25 luglio 2022) La tragedia in mare costata la vita a un antiquario romano. Dispersa una donna. Il motoscafo, su cui viaggiavano quattro turisti danesi, avrebbe travolto la barca a ...

farevelanet : Incidente dell’Argentario: il PM ipotizza omicidio colposo e naufragio, indagato un danese, ancora dispersa la veli… - qn_lanazione : Incidente Argentario, le versioni: 'Accecati dal sole'. 'No, andavano a folle velocità' - infoitinterno : Incidente Argentario, indagato il danese Per Horup alla guida del motoscafo - Gazzettino : Incidente #Argentario, indagato il danese Per Horup alla guida del motoscafo. Senza esito le ricerche della dispersa - antonie85321896 : Incidente tra barche all'Argentario: indagato un turista danese -