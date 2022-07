Immissioni in ruolo docenti 2022: avvisi USR. Aggiornato con Piemonte scelta sede (Di lunedì 25 luglio 2022) Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2022/23: le procedure saranno telematiche, gli interessati delle GaE e delle graduatorie dei concorsi dovranno compilare l'apposita domanda che si troverà su Istanze on line nel periodo che sarà appositamente indicato dal Ministero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 luglio 2022)inanno scolastico/23: le procedure saranno telematiche, gli interessati delle GaE e delle graduatorie dei concorsi dovranno compilare l'apposita domanda che si troverà su Istanze on line nel periodo che sarà appositamente indicato dal Ministero. L'articolo .

Stfn_Mrtz : @PSchioppa @SalvatoreMirag7 Come al solito devo intervenire. Queste massicce immissioni di ruolo al Nord sono il ri… - AniefTorino : ?? ANIEF PIEMONTE: IMMISSIONI IN RUOLO 2022/2023, WEBINAR COMPILAZIONE ISTANZA FASE 2 (SCELTA SEDE) ANIEF Piemonte o… - AniefTorino : ANIEF PIEMONTE: IMMISSIONI IN RUOLO 2022/2023, WEBINAR COMPILAZIONE ISTANZA FASE 2 (SCELTA SEDE) - AniefTorino : IMMISSIONI IN RUOLO PIEMONTE: esiti scelta provincia e avvio FASE 2 SCELTA SEDE dal 25 al 27 luglio – Webinar ANIEF… - AniefTorino : ?? IMMISSIONI IN RUOLO PIEMONTE: esiti scelta provincia e avvio FASE 2 SCELTA SEDE dal 25 al 27 luglio – Webinar ANI… -