Gas, Gazprom riduce al 20% il flusso Nord Stream: nuova impennata del prezzo. Ue: «Pronti a scenario peggiore» (Di lunedì 25 luglio 2022) Nuovo stop parziale in vista per le forniture di gas dalla Russia. Da domani il gigante energetico russo Gazprom ha annunciato che il flusso del gasdotto Nord Stream 1 nel mar Baltico verrà... Leggi su ilmattino (Di lunedì 25 luglio 2022) Nuovo stop parziale in vista per le forniture di gas dalla Russia. Da domani il gigante energetico russoha annunciato che ildel gasdotto1 nel mar Baltico verrà...

Agenzia_Ansa : Gazprom da mercoledì riduce al 20% il flusso del gas per l'Europa. Fonti Ue: 'Preparati allo scenario peggiore'… - Adnkronos : Gas russo, nuovo taglio di #Gazprom. - rulajebreal : Arriva la “tangente” per quelli che hanno distrutto il futuro dell’Italia. Dopo mesi di ricatto energetico, Putin a… - MediasetTgcom24 : Gas, Ue: 'Con nuovo taglio dei flussi da Gazprom serve solidarietà' #ue #Gazprom - alexbottoni : RT @andreacantelmo8: #Gazprom: 'Da domani riduzione al 20% del flusso di #gas da Nord Stream'. Ma non avevano abbassato la fornitura di ga… -