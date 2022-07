Forza Italia, via anche Baroni: “Non mi riconoscono più nel partito” (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – Forza Italia continua a perdere pezzi: la deputata Annalisa Baroni ha annunciato l’addio al partito guidato da Silvio Berlusconi. “La posizione politica assunta dal partito in piena crisi di governo è stata sconcertante. Mai mi sarei aspettata che Forza Italia scippasse a Conte e ai 5 Stelle la responsabilità di far cadere l’esecutivo guidato da Draghi, condannando il Paese all’instabilità e mettendo a rischio importanti provvedimenti a favore di famiglie e ceti produttivi”, dice Baroni in una nota. “Non mi riconosco più in questa Forza Italia, che ormai da tempo insegue Salvini e il suo populismo. Stupore e delusione arrivano anche dai territori, dagli amministratori locali e dai ... Leggi su italiasera (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) –continua a perdere pezzi: la deputata Annalisaha annunciato l’addio alguidato da Silvio Berlusconi. “La posizione politica assunta dalin piena crisi di governo è stata sconcertante. Mai mi sarei aspettata chescippasse a Conte e ai 5 Stelle la responsabilità di far cadere l’esecutivo guidato da Draghi, condannando il Paese all’instabilità e mettendo a rischio importanti provvedimenti a favore di famiglie e ceti produttivi”, dicein una nota. “Non mi riconosco più in questa, che ormai da tempo insegue Salvini e il suo populismo. Stupore e delusione arrivanodai territori, dagli amministratori locali e dai ...

